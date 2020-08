Polizei Hagen

POL-HA: Spind im Schwimmbad aufgebrochen

Hagen (ots)

Ein 43-Jähriger ist am Dienstag (11.08.2020) Opfer eines Diebstahls geworden. Der Mann befand sich in den Abendstunden in einem Schwimmbad in der Stadionstraße. Dort verschloss er seine Kleidung und seinen Schlüsselbund in einem Spind. Als er sich gegen 20.55 Uhr wieder umziehen wollte, stellte er den Aufbruch des Spindes fest. Unbekannte Täter hatten seinen Schlüsselbund entwendet. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polzei unter der 02331 - 96 2066. (ts)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell