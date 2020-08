Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten in Haspe

Hagen (ots)

Am Mittwoch (12.08.2020) ereignete sich an der Kreuzung Tillmannstraße / Kurt-Schumacher-Ring ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 18-jährige Ford-Fahrerin übersah gegen 09.25 Uhr beim Linksabbiegen den Fiat eines entgegenkommenden 58-jährigen Hageners. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall verletzten sich beide Fahrzeugführer sowie die 10-jährige Beifahrerin des Fiat-Fahrers leicht. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in Hagener Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. (ts)

