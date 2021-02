Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz/A.: Staubsaugerautomat aufgebrochen; Walsrode: Gegenverkehr übersehen: zwei Verletzte

Heidekreis (ots)

02.02 / Staubsaugerautomat aufgebrochen

Buchholz/A.: In der Nacht zu Dienstag öffneten Unbekannte auf dem Gelände einer Tankstelle an der Straße An der Autobahn gewaltsam einen Staubsaugerautomaten. Zum Zeitpunkt der Tat befand sich kein Bargeld in dem Automaten, sodass die Täter leer ausgingen. Der Schaden am Automaten beträgt etwa 200 Euro.

02.02 / Gegenverkehr übersehen: zwei Verletzte

Walsrode: Ein 38jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag, gegen 14.40 Uhr die B440, Bommelsen in Richtung Ottingen und beabsichtigte, nach links auf die K129 in Richtung Ahrsen einzubiegen. Dabei übersah der Walsroder einen entgegenkommenden 56jährigen Visselhöveder in seinem Pkw. Als Folge des Zusammenstoßes wurde der Unfallverursacher schwer und der entgegenkommende Beteiligte leicht verletzt. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

