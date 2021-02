Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: In Leergutlager eingebrochen; Schneverdingen:Fenster aufgehebelt und eingestiegen;Munster: Unfall: Gartenzaun beschädigt und geflüchtet; Grauen: LKW kippt in Seitenraum

Heidekreis (ots)

01.02./In Leergutlager eingebrochen

Rethem: Diebe hatten es in der Nacht von Sonntag auf Montag auf das Leergut eines Getränkemarktes an der Stöckener Straße abgesehen. Sie drangen gewaltsam in das Leergutlager ein, wobei vermutlich ein Bewegungsmelder ausgelöst wurde. Die Täter flüchteten ohne Beute gemacht zu haben.

01.02./Fenster aufgehebelt

Schneverdingen: Unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Straße Seekamp ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde steht bisher nicht fest.

01.02./ Unfall: Gartenzaun beschädigt und geflüchtet

Munster: Am Montag, gegen 14:30 Uhr, rutschte ein Fahrzeug bei glatten Fahrbahnverhältnissen in einen Gartenzaun in der Sudetenstaße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden PKW soll es sich um einen dunklen VW, vermutlich vom Typ Passat oder Phaeton, gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Munster, Tel.:05192/9600, zu melden.

01.02./LKW kippt in Seitenraum

Grauen: Ein LKW-Gespann kam am Montag, gegen 14:30 Uhr, auf der Nersumer Straße zwischen Grauen und Hemslingen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts in den Grünstreifen. Der 33-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über den Lastzug woraufhin dieser in den Seitenraum kippte. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Eine Schadenshöhe ist bisher nicht genannt. Zur Bergung musste die Landesstraße gesperrt werden.

