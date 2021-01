Polizei Gütersloh

POL-GT: Kabeldieb nach Flucht festgenommen - Weitere Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Donnerstagmittag (28.01., 13.30 Uhr) wurde die Polizei über einen bis dahin unbekannten Täter informiert, der auf dem Betriebsgelände eines fleischverwertenden Unternehmens an der Dieselstraße im Ortsteil Herzebrock Altkabel gestohlen hatte.

Noch während der Tatbegehung wurde der Dieb von einem Zeugen angesprochen. Daraufhin setzte sich der Mann in einen grauen VW Transporter mit amtlichen Kennzeichen aus Höxter (HX) und flüchtete in Richtung Clarholz. Der Zeuge folgte dem Täter ebenfalls in einem Fahrzeug und verständigte die Polizei. In Clarholz angekommen, bog der Dieb von der Samtholzstraße auf die Clarholzer Straße/ B64 in Richtung Herzebrock ab. Den Erkenntnissen nach überfuhr der Mann mit seinem VW Transporter dabei mehrere rote Ampeln, so dass der Zeuge den Anschluss verlor.

In der Folge konnten zivile Polizeibeamte den grauen VW Transporter im Rahmen der Fahndung antreffen und kontrollieren. Bei dem Fahrer und Dieb der Altkabel handelte es sich um einen wohnungslosen 55-jährigen Mann. Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann zwei Untersuchungshaftbefehle wegen unterschiedlicher Verkehrsdelikte bestanden. Zudem war der VW Transporter als gestohlen gemeldet. Das Fahrzeug wurde am 14.12.2020 in Lage entwendet. Die genutzten amtlichen Kennzeichen aus Höxter gehörten ursprünglich an einen Citroen-Pkw und lagen zur Entstempelung ein.

Mehrere Strafverfahren gegen den 55-Jährigen wurden eingeleitet. Am Freitag (29.01.) wurde der Mann zur Verkündung der Untersuchungshaft an das Amtsgericht Herford überstellt.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Während der Flucht vom Tatort kam es durch den Fahrer des grauen VW Transporters zu einigen Verkehrsdelikten. Wer kann Angaben zu dem Geschehen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

