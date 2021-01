Polizei Gütersloh

POL-GT: Bargeld aus Physiopraxis gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Ein bislang unbekannter Dieb gelangte am Donnerstagvormittag (28.01., 10.00 - 11.00 Uhr) in eine Physiotherapiepraxis an der Straße Lange Straße im Ortsteil Neuenkirchen. Der Mann unterhielt sich kurz mit einer Mitarbeiterin und entwendete anschließend in einem günstigen Moment Bargeld, welches sich hinter der Empfangstheke befunden hatte.

Die Zeugin konnte den Dieb wie folgt beschreiben: Ca. 35-40 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Der Mann hatte dunkelbraune kurze Haare und trug schwarz-graue Arbeitsbekleidung. Zudem sprach der Dieb akzentfreies Deutsch.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Mann machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

