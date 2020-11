Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moordorf - Pedelec gestohlen // Wiesmoor - Alkoholisiert gefahren // Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Moordorf - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben aus einer Garage in Moordorf ein Pedelec gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstag und Donnerstag Zutritt zu einem Grundstück im Ritzweg und entwendeten ein schwarzes Elektrorad der Marke Opus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Alkoholisiert gefahren

In der Schulstraße in Wiesmoor hat die Polizei am Freitag einen Autofahrer angehalten. Ein 21-jähriger VW-Fahrer war dort gegen 2.30 Uhr unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ihlow - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Freitag in Ihlow von der Fahrbahn abgekommen. Der 35 Jahre alte VW-Fahrer war gegen 6.45 Uhr auf der Westersander Straße unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Er prallte mit seinem Auto gegen einen Baum und überschlug sich. Der 35-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell