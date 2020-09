Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brennende Zeitungen

Meschede (ots)

Am Sonntagabend sah ein Zeuge eine Frau im Eingangsbereich eines Discounters an der Le-Puy-Straße. Sie zündete mehrere Zeitungen an und versuchte ein Feuer zu legen. Beim Eintreffen der Polizei war die Frau bereits geflüchtet. Die Beamten konnten das kleine Feuer aus angehäuften Papier und Abfall löschen. Durch die Hitze und den Rauch wurde jedoch die Eingangstür beschädigt. Die Frau flüchtete mit ihrem Fahrrad, welches sie schob, in Richtung Bahnhof. Eine direkt eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Beschreibung der Täterin: etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,70 Meter, dunkle Haare, lange dunkle Jacke, sprach deutsch. Laut Angaben des Zeugen war die Frau möglicherweise verwirrt, da sie mit sich selbst sprach. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

