POL-HSK: Auto gegen Anbau

Medebach (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Montag eine 65-jährige Autofahrerin aus Medebach. Gegen 16:15 Uhr war die Frau war auf der Burgstraße gegen den Anbau eines Hauses gefahren. Nach ersten Erkenntnissen verlor sie beim Abbiegen von der Straße in die Hauseinfahrt die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Mit hoher Geschwindigkeit krachte das Auto gegen den Vorbau des Eingangsbereiches. Der Anbau wurde hierbei stark beschädigt. Die Medebacherin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

