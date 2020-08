Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung am Kindergarten

Arnsberg (ots)

In der Zeit zwischen dem 26. und 28. August hielten sich unbekannte Vandalen auf dem Gelände des Kindergartens auf der Martin-Luther-Straße auf. Vermutlich mit einem Feuerzeug fackelten die Täter mehrere Schriftzüge in die Bedachung bzw. in die Gartenhütte des Außenbereichs. Zudem hinterließen sie Zigarettenkippen in dem Spielbereich. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

