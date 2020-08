Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrerin ins Krankenhaus

Arnsberg (ots)

Eine 67-jährige Fahrradfahrerin stürzte am Samstag auf der Straße "Alt Hüsten". Sie erlitt schwere Verletzungen. Um 15.50 Uhr fuhr die Frau auf der Straße in Richtung Cäcilienstraße. Als sie auf den Gehweg wechselte, stürzte sie vermutlich an der Bordsteinkante. Sie blieb schwer verletzt am Boden liegen. Zeugen informierten den Rettungsdienst. Dieser brachte die Arnsbergerin in ein Krankenhaus.

