Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Show-Boxkampf endet mit Anzeige

Schwelm (ots)

Am 16.07. gegen 18:30 Uhr versammelten sich rund 20 Personen in einem Parkhaus an der Gerichtsstraße, um dort einen Show-Boxkampf auszutragen und dies zu filmen. Diese "Veranstaltung" wurde nach bisherigen Erkenntnissen wohl mit dem dortigen Hausmeister abgesprochen, allerdings hielten die Anwesenden untereinander weder einen Abstand von 1,5 Metern ein, noch trug einer von ihnen einen Mund-Nasen-Schutz. Die hinzugerufenen Polizeibeamten beendeten die Show und nahmen die Personalien auf. Die Teilnehmer müssen nun mit einer Anzeige nach der CoronaSchVO rechnen.

