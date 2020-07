Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Fenster an Schule eingeworfen

Hattingen (ots)

In der Zeit vom 16.07., 16:00 Uhr bis zum 17.07., 06:30 Uhr schlugen unbekannte Täter mit einem Gullydeckel eine Fensterscheibe der Realschule an der Grünstraße ein. Die Realschule war in den letzten Wochen des Öfteren von Vandalismus betroffen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02324-9166-6000, bei verdächtigen Feststellungen rufen Sie bitte die 110 an.

