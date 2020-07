Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Unfall mit Roller

Gevelsberg (ots)

Am 16.07. gegen 13:45 Uhr ereignete sich in der Kölner Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde. Ein 64-jähriger Ennepetaler wollte mit seinem Pkw Opel nach rechts in eine Grundstückszufahrt abbiegen. Dazu holte er zunächst nach links aus. Beim Einfahren in die Zufahrt übersah er den hinter bzw. nun rechts von ihm fahrenden 41-jährigen Gevelsberger auf seinem Leichtkraftrad, den er kurz zuvor noch überholt hatte. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge stürzte der Gevelberger auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt und wollte sich selbständig zu einem Arzt begeben. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

