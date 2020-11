Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Radfahrerin verletzt

Landkreis WittmundLandkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Radfahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr in Wittmund. Eine 32 Jahre alte Ford-Fahrerin fuhr auf der Fahnhuser Straße und bog nach links in den Notiser Weg ab. Im Einmündungsbereich kam ihr eine 66 Jahre alte Pedelec-Fahrerin entgegen, die sie offenbar übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

