POL-AUR: Norden - Pedelec gestohlen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Unbekannte haben am Montag in Norden ein Pedelec der Marke Pegasus gestohlen. Das rote Elektrorad stand zur Tatzeit in einem Fahrradständer vor der UEK in der Osterstraße. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13 Uhr und 20 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

