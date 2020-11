Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Unfallflucht // Esens - Zeugen nach Unfall gesucht

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Unfallflucht

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es vor etwa zwei Wochen in Neuharlingersiel zu einer Unfallflucht. Im Bereich der Baustelle des neuen Kreisels am Schwimmbad (Badewerk) wurde zwischen Freitag, 30.10.2020, und Montag, 02.11.2020, eine neu installierte Straßenlaterne beschädigt. Der Verursacher fuhr vermutlich einen großen Lkw oder Lastzug und stieß beim Zurücksetzten aus dem Kreisel heraus gegen die Laterne. Zeugen, die den Vorfall beobachten haben und Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04971 926500.

Esens - Zeugen nach Unfall gesucht

Am Dienstagmorgen kam es in Esens auf der Bahnhofstraße in Höhe des sogenannten "Lidl"-Kreisels zu einem Unfall. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 7.55 Uhr ein Autofahrer den Kreisel verlassen, hielt verkehrsbedingt kurz an, fuhr dann aber weiter. Eine Radfahrerin, die ihr Handy in der Hand gehalten haben soll, fuhr in den Überwegungsbereich des Kreisels ein und stürzte. Zu dem Zeitpunkt waren noch weitere Fußgänger in unmittelbarer Nähe, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Esens in Verbindung zu setzen unter Telefon 04971 926500.

