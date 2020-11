Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Kind angefahren // Norden - Betrunkener Radfahrer

Altkreis NordenAltkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Kind angefahren

In Hage ist am Montagnachmittag ein Kind angefahren worden. Ein 53 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 15.45 Uhr auf der Berumer Allee in Richtung Hage unterwegs und fuhr vom Kreisverkehr in Richtung Hauptstraße. Beim Verlassen des Kreisverkehrs übersah er nach ersten Erkenntnissen auf dem dortigen Überweg einen 12 Jahre alten Jungen auf dem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß und der Junge stürzte. Er wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Norden - Betrunkener Radfahrer

Die Polizei hat am Montagabend in Norden einen betrunkenen Radfahrer angehalten. Die Beamten waren gegen 22.15 Uhr auf der Knyphausenstraße unterwegs, als ihnen der 50-jährige Radfahrer auffiel. Sie kontrollierten ihn und stellten fest, dass er unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell