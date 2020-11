Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Taxifahrerin überfallen // Großefehn/Holtrop - Zusammenstoß im Gegenverkehr

Altkreis AurichAltkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Taxifahrerin überfallen

In Aurich ist am Montagmorgen in der Elchstraße eine Taxifahrerin überfallen worden. Nach bisherigem Erkenntnisstand griffen zwei männliche, dunkel gekleidete Personen nach einer Taxifahrt von Marienhafe nach Aurich die 57 Jahre alte Fahrerin an und entwendeten Bargeld. Die Frau wurde leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, der sich gegen 8.40 Uhr ereignete, nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Großefehn/Holtrop - Zusammenstoß im Gegenverkehr

In Großefehn kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Ein Hyundai-Fahrer war gegen 17 Uhr auf dem Postweg unterwegs und wich einem Lkw aus, der rückwärts aus dem Mühlenweg kam. Der Fahrer des Hyundai fuhr dafür auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer entgegenkommenden Audi-Fahrerin zusammenstieß. Die 48-jährige Audi-Fahrerin, ein Kleinkind und der 50-jährige Hyundai-Fahrer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

