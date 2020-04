Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer eines schwarzen VW Golf Typ 4, vermutlich mit einem polnischen Kennzeichen, befuhr am Dienstag, den 07.04.2020 gegen 17:45 Uhr die Rohrbacher Straße von Heidelberg in Fahrtrichtung Leimen, als er auf den Pkw einer vorausfahrenden Autofahrerin, die vor dem Orteingang Leimen aufgrund einer roten Ampel verkehrsbedingt anhalten musste, auffuhr. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unbekannte rückwärts, überholte die Autofahrerin und entfernte sich vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Heidelberg, Tel.: 0621 174-4111 entgegen.

