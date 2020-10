Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Fahrraddiebe - Hilden - 2010033

Mettmann (ots)

Zwei 17 und 19 Jahre alte Hildener wurden in der Nacht zu Mittwoch (07. Oktober 2020) durch eine Streifenwagenbesatzung in Hilden kontrolliert. Die von ihnen mitgeführten Fahrräder wurden wegen des Verdachts des Diebstahls sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Das war geschehen:

Gegen 03: 15 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung den Kreuzungsbereich Gerresheimer Straße / Westring in Hilden, als ihnen zwei junge Männer auf Fahrrädern ohne die notwendige Beleuchtung entgegenkamen. Im Rahmen einer Kontrolle gaben der 17 und der 19 Jahre alte Hildener an, die Fahrräder zuvor in Düsseldorf-Gerresheim unverschlossen in einem Gebüsch liegend aufgefunden zu haben. Sie hätten die Absicht gehabt, zu einem Schnellrestaurant in Hilden zu fahren.

Eine Überprüfung der mitgeführten Damenfahrräder ergab, dass eines im polizeilichen Datenbestand wegen Diebstahls ausgeschrieben war. Das schwarze Gazelle-Rad wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie der Fundunterschlagung eingeleitet. Auch das zweite Fahrrad wurde zur Klärung und Sicherung der tatsächlichen Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

Bei dem 19-jährigen Hildener wurde im Rahmen einer körperlichen Durchsuchung des Weiteren eine geringe Menge Cannabis gefunden, welches zu einer weiteren Strafanzeige führte. Beide Beschuldigten wurden nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen noch vor Ort wieder entlassen.

