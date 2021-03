Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Landkreis Konstanz) Kleiner Unfall mit hohem Schaden (02.03.2021)

Moos, Landkreis Konstanz (ots)

Beim Ausparken ist eine 67-jährige Autofahrerin am frühen Dienstagabend, gegen 17.15 Uhr, in der Bohlinger Straße in Moos gegen ein geparktes Auto gefahren. Durch den unspektakulären Unfall entstand jedoch an beiden Autos hoher Sachschaden von knapp 9000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

