Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf der Franzstraße

Bocholt (ots)

Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr auf der Franzstraße ein schwarzer VW Golf Kombi an der linken Seite erheblich beschädigt. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 4.000 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Pkw stand in einer Parkbucht gegenüber dem TÜV-Gelände. Anhand des Schadensbildes könnte der Unfall durch einen abbiegenden Lkw verursacht worden sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

