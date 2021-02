Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad (kal)

Einbeck (ots)

Am Freitag, dem 26.02.2021, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung gegen 23:10 Uhr ein Fahrradfahrer auf, welcher auf einem Gehweg mit seinem Fahrrad fuhr. Während der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 20 - jährigem Radfahrer eine verwaschene Aussprache sowie Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine erhöhte Atemalkoholkonzentration, so dass eine Blutprobe entnommen werden musste. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

