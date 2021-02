Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kradfahrer gestürzt

Uslar (ots)

Uslar (st)

26.02.2021, 19.15 Uhr

Ein 28 - Jähriger Kradfahrer aus einem Uslarer Vorort befährt mit seinem Krad die Wiesenstraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Mühlenstraße/ Wiesenstraße. In Höhe eines örtlichen Verbrauchermarktes kommt er aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern und stürzt. Am Krad entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro. Durch den Unfall wird die Fahrbahn mit Betriebsstoffen verunreinigt und muss durch die Feuerwehr Uslar mit Bindemittel abgestreut werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell