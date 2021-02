Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fenster beschädigt

Uslar (ots)

Bodenfelde (st)

01.10.2020, 00.00 Uhr - 26.02.2021, 15.05 Uhr

Bislang unbekannter Täter schlägt das Fenster des Badezimmers eines Gebäudes in der Blumenstraße in Bodenfelde ein, öffnet mittels Fenstergriff das Fenster und verschafft sich so Zugang zum Objekt. Bislang ist kein Entwendungsschaden festgestellt worden. Es entsteht ein Schaden von 250,00 Euro. Die Polizei Uslar und die Polizei Bodenfelde erbitten Hinweise unter den Telefonnummern 05571-926000 oder 05572-948520 (Polizeistation Bodenfelde).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell