Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Streit um Maske

WarsteinWarstein (ots)

In einem Bus ist an der Hauptstraße am Montag, gegen 15:10 Uhr, ein Streit eskaliert. Ein 37-jähriger Belecker hatte ohne Mund-Nasen-Schutz im Bus Platz genommen. Der Busfahrer sowie ein weiterer Fahrgast forderten den Mann mehrfach auf, die Bedeckung aufzusetzen. Da er diesem nicht folgte, wurde er des Fahrzeugs verwiesen. Daraufhin eskalierte der Streit und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Als die durch Zeugen alarmierte Polizei im Anmarsch war, ergriff der Belecker die Flucht. Er konnte aber von den Beamten ausfindig gemacht werden. Gegenüber den Polizisten verhielt sich der 37-Jährige wenig kooperativ und aggressiv. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung geschrieben. (wo)

