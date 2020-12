Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Ohne Führerschein unterwegs

MöhneseeMöhnesee (ots)

Am Dienstag, gegen 12:45 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein silbernes Fahrzeug im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf. An der Küerbiker Straße konnten sie den Wagen anhalten. Der 46-jährige Fahrer, der in Möhnesee lebt, konnte keinen Führerschein vorweisen. Es wurde eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. (wo)

