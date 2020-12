Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Nach Zusammenstoß weiter gefahren

WerlWerl (ots)

An der Steinerstraße ist es am Dienstag, gegen 22:15 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 27-jähriger Wuppertaler war mit seinem Auto im Kreisverkehr unterwegs, als aus der Steinerstraße ein grauer Van in diesen einfuhr. Es kam zur Kollision. Der graue Wagen fuhr einfach weiter. Der Golf-Fahrer konnte sich das Kennzeichen notieren, so dass der Halter des flüchtigen Autos ermittelt werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf 6500 Euro geschätzt. (wo)

