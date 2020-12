Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Unfall

ErwitteErwitte (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08:50 Uhr, ist es am Postweg zu einem Unfall gekommen. Eine 53-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Volvo auf der Straße "Posthof". Sie beabsichtigte, in den Postweg abzubiegen, als plötzlich von links ein 66-jähriger Radfahrer auftauchte. Der Erwitter war auf dem Postweg in Richtung Hellweg unterwegs gewesen. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer zu Fall kam. Er verletzte sich leicht. (wo)

