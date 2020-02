Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rauchentwicklung in Küche

Kusel (ots)

Gestern Nachmittag ereilte die PI Kusel die Nachricht, dass es in einem Anwesen in der Marktstraße zu einer Rauchentwicklung mit Brand gekommen wäre. Bei unmittelbarer Abklärung vor Ort kann seitens der eingesetzten Polizei- und Feuerwehrkräfte festgestellt werden, dass lediglich eine Abdeckung eines Küchenherdes auf Grund angelassener Platte in Brand geriet. Die Anwohner verließen zeitnah das Anwesen, sodass kein Personenschaden entstand. Augenscheinlich kam es auch zu keinem größeren Sachschaden. |pikus

