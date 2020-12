Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Einbruch

MöhneseeMöhnesee (ots)

Zu einem Einbruch ist es in der Zeit zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 14:30 Uhr, an der Stockumer Straße gekommen. Unbekannte Täter warfen die Scheibe einer Tür ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Sie durchwühlten Schränke und Schubläden in mehreren Räumen. Ob etwas entwendet wurde, steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

