Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Pedale verwechselt

MöhneseeMöhnesee (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, ist es an der Straße "Am Linnenbrai" zu einem Unfall gekommen. Ein 85-jähriger Mann war mit seinem Auto auf der Straße "Im Grünen Winkel" unterwegs. "Am Linnenbrai" wollte er nach links in Richtung Brückenstraße abbiegen. Dabei verwechselte er die Pedale und gab weiter Gas. Anstatt abzubiegen, fuhr der Mann geradeaus. Der Opel durchbrach einen Zaun und fuhr über das Flachdach eines Gebäudes. Die Fahrt endete auf einem Parkplatz vor dem Imbiss. Der Fahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5800 Euro geschätzt. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell