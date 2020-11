Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Allagen - Diesel abgezapft

WarsteinWarstein (ots)

Mindestens 450 Liter Dieselkraftstoff erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 10:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr. Sie brachen die verschlossenen Tankdeckel eines Sattelzuges auf, der auf einem Parkplatz an der Möhnestraße abgestellt war. Vermutlich mit einer Elektropumpe wurde der Kraftstoff in einen mitgeführten Tank oder ein anderes Fahrzeug gepumpt. Da der Diebstahl einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, hofft die Polizei auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02902-91000 entgegen. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell