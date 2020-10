Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher scheitern an Terrassentür Die Polizei Alfeld ermittelt nach einem versuchten Einbruch.

HildesheimHildesheim (ots)

Alfeld/Warzen Die Polizei ermittelt nach versuchten Einbruch. In Warzen versuchten Unbekannte, in ein Einfamilienhaus im Rolandsweg einzubrechen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag dem 26. Oktober und Mittwoch dem 28.Oktober. Nach Angaben der Polizei gelang es den Tätern jedoch nicht, eine Terrassentür auf der Rückseite des Hauses aufzuhebeln. Sie flüchteten unerkannt. Ob die Täter gestört wurden oder ihr Vorhaben an der einbruchhemmenden Terrassentür scheiterte, kann im Moment nicht gesagt werden. Neben anderen Sicherungen hatte sich die Eigentümerin auch die Terrassentür, nach einer Beratung durch die Polizei, nachrüsten lassen.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Alfeld unter Telefon 05181/9116-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell