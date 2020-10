Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung: VU mit KRAD-Fahrer auf der K35 bei Pillig

Pillig (ots)

Bezug nehmend zur Erstmeldung der PI Mayen von 19:51 Uhr wird wie folgt nachberichtet: Am heutigen Montag, den 05.10.2020, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der K 35 zwischen Sevenich und Pillig zu einem Motorradunfall. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus der VG Vordereifel hatte mit seinem Leichtkraftrad die K 35 aus Richtung Sevenich in Richtung Pillig befahren. Im Bereich einer scharfen Linkskurve kam der Motorradfahrer allein beteiligt -vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit- zu Fall. Anschließend kollidierte er mit der Schutzplanke. Hierbei zog er sich Verletzungen am Sprunggelenk zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Sein Leichtkraftrad wurde so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

