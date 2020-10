Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall - PKW überschlug sich mehrfach

Adenau (ots)

Eine 18 - jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Adenau befuhr am frühen Montagmorgen gegen 07:00 Uhr mit ihrem Renault Twingo die B257 von Leimbach kommend in Richtung Niederadenau. In einer Rechtskurve brach ihr Heck vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links aus. Sie verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr PKW überschlug sich seitlich mehrfach und kam nach etwa 50 Metern wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand. Am PKW entstand Totalschaden. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

