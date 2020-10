Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall unter Drogeneinfluss

Bild-Infos

Download

Mayen, L98 (ots)

Am 03.10.20, befuhr gegen 20:30 h, ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Cochem-Zell, mit seinem Pkw, Opel Vectra, die L 98 von Monreal in Fahrtrichtung Mayen. Im Verlauf einer Linkskurve, in Höhe des Geisbüschhofs, verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenvortest bestätige den Konsum von Amphetamin. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Den Beschuldigten erwartet eine empfindliche Geldstrafe und ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis. Der Pkw, war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden an dem Vectra, beläuft sich auf schätzungsweise 3000.- EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell