POL-ME: Taxifahrer beraubt - die Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Ratingen - 2009044

Mettmann

Am Dienstagabend (08. September 2020) wurde an der Jenaer Straße in Ratingen ein Taxifahrer beraubt. Die Täter flüchteten mit dem Portemonnaie des 65-jährigen in unterschiedliche Richtungen und konnten trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht Zeugen.

Das war passiert:

Gegen 22:50 Uhr wurde ein 65-jähriger Ratinger, welcher mit seinem Taxi an der Jenaer Straße in Ratingen-West in Höhe der Haus-Nummer 1 parkte, von zwei jungen Männern angesprochen. Einer der Männer trat an das Fenster der Fahrerseite heran und hielt dem 65-Jährigen einen Zettel mit der Frage nach den Fahrtkosten für eine Fahrt zum Düsseldorfer Hauptbahnhof hin. Diesen Moment der Unachtsamkeit nutzte der zweite junge Mann und entwendete die im Seitenfach der Fahrertür abgelegte Geldbörse des Fahrers. Der Ratinger verließ umgehend sein Taxi und versuchte, den Dieb festzuhalten. Dieser wehrte sich und schubste den 65-Jährigen, so dass beide Täter anschließend mit der Tatbeute fliehen konnten.

Die jungen Männer flohen in unterschiedliche Richtungen, wobei einer der Tatverdächtigen in Richtung "Berliner Platz" lief, der andere in Richtung Weimarer Straße. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Räubern verlief leider ergebnislos.

Beide Tatverdächtigen sollen circa 20 - 25 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Das Erscheinungsbild wird als südländisch angegeben. Sie können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person

- circa 170cm groß - schwarzer Vollbart - bekleidet mit einem dunkelblauen Pullover und einer Umhängetasche

2. Person

- circa 160cm - 165cm groß - Drei-Tage-Bart - bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer Jeans

Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und bitten Zeugen, die die flüchtigen Räuber zur Tatzeit an der Jenaer Straße oder auf ihrer Flucht beobachtet haben und Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Verbleib tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

