Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht Motorradfahrer aus dem Verkehr - Monheim am Rhein - 2009043

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Dank der Hinweise aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Dienstag (8. September 2020) in Baumberg in Monheim am Rhein einen 60 Jahre alten Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei dem Mann wurde ein Promillewert von rund 1,3 (0,67 mg/l) gemessen.

Das war passiert:

Gegen 17:30 Uhr war der 60-Jährige mit seiner Kawasaki über den Bürgersteig der Geschwister-Scholl-Straße in Baumberg gefahren, um in einem dortigen Kiosk einzukaufen. Dabei fiel der Mann laut den Angaben von Zeugen zur Seite auf den Boden. Zudem soll der Motorradfahrer deutliche Ausfallerscheinungen gehabt haben. Die aufmerksamen Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei und gaben den Beamten auch das Kennzeichen des Motorrads durch.

So konnten die Polizeibeamten den 60-jährigen Monheimer wenig später an seiner Wohnanschrift in Baumberg antreffen. Der Mann gab an, vor seiner Motorradfahrt keinen Alkohol getrunken zu haben - dies habe er erst nach Rückkehr in seine Wohnung getan. Ein daraufhin vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille (0,67 mg/l).

Die Folgen für den Monheimer:

Er musste mit zur Wache, wo ihm zur beweissicheren Dokumentation seines Alkoholkonsums zwei Blutproben entnommen wurden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt - zudem wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell