POL-ME: Erneut zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt - Monheim am Rhein - 2009040

Wie in unserer Pressemitteilung vom 25. August berichtet (siehe ots-Nummer 2008147, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4688599 ), war von der Kreispolizeibehörde Mettmann am 24. August 2020 ein Schwerpunkteinsatz an der Einmündung Geschwister-Scholl-Straße / Garather Weg im Monheimer Ortsteil Baumberg durchgeführt worden.

In nur 75 Minuten hatten an diesem Unfallhäufungspunkt insgesamt 24 Verstöße stattgefunden, was die Beamtinnen und Beamten dazu veranlasst hatte, auch in naher Zukunft das Abbiegeverhalten von Autofahrern und -fahrerinnen an dieser Einmündung erneut zu kontrollieren. Ziel der Aktion soll sein, die an dieser Örtlichkeit besonders häufig auftretenden "Abbiegeunfälle" zum Nachteil von Fahrradfahrern und -fahrerinnen zu minimieren.

Dieses Vorhaben wurde am heutigen Dienstag, 08. September 2020, auch im Hinblick auf einen aktuellen Verkehrsunfall, bei dem im Abbiegevorgang einer Fahrzeugführerin eine Fahrradfahrerin verletzt wurde (siehe ots-Nummer 2009027, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4698477 ), umgesetzt.

Trotz eines in der Vergangenheit bereits durchgeführten aufwändigen Umbaus des Einmündungsbereiches mit Warnmarkierungen und dem zusätzlich angebrachten Verkehrszeichen "Kreuzende Radfahrer von links und rechts" stoppten zahlreiche Autofahrer und -fahrerinnen nicht lange genug an den angebrachten Stopp-Zeichen. In der nur zweistündigen Kontrollaktion wurden insgesamt 28 Verstöße festgestellt, welche mit einem Bußgeld geahndet wurden.

Aufgrund der nach wie vor hohen Fallzahlen an diesem Unfallhäufungspunkt wird die Polizei auch zukünftig Kontrollen durchführen, um Fahrradfahrer und -fahrerinnen vor nicht ordnungsgemäß abbiegenden Autofahrern und -fahrerinnen zu schützen.

