POL-ME: Bei illegalem Autorennen die Kontrolle verloren? - die Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Hilden - 2009042

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag (08. September 2020) verlor ein 24-jähriger Hildener die Kontrolle über sein hochmotorisiertes AMG-Modell und verursachte einen Alleinunfall im Einmündungsbereich der Weststraße / Siemensstraße in Hilden. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und gegen den jungen Fahrer wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Unfall um einen Alleinunfall gehandelt hat und dabei kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen ist.

Das war passiert:

Gegen 14:10 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen einen Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Weststraße / Siemensstraße in Hilden. Ein hochmotorisierter Mercedes Benz, Typ AMG C 63 S, stand verunfallt in einem Grünstreifen im Einmündungsbereich. Das Fahrzeug wies im Frontbereich starke Beschädigungen auf, nachdem es rechtsseitig der Fahrbahn mit einem Baum, einem Straßenschild und einem Hydranten kollidiert war. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Am Unfallort trafen die Beamten auf einen 24-jährigen Hildener, der angab, das Unfallfahrzeug geführt zu haben. Zeugen bestätigten seine Angaben, sagten jedoch ebenfalls aus, dass ein dunkel gekleideter Beifahrer sich vor Eintreffen der Beamten von der Unfallörtlichkeit in Richtung Liebigstraße entfernt hatte. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Beifahrer verlief ergebnislos. Nach eigenen Angaben wurde der Hildener durch den Aufprall lediglich leicht verletzt und er lehnte eine erstmedizinische Versorgung ab.

Die vor Ort anwesenden Zeugen gaben an, dass das hochmotorisierte AMG-Modell mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Weststraße in Richtung Düsseldorfer Straße befahren habe. Unmittelbar vor dem Unfall soll das Fahrzeug erneut beschleunigt haben und dann aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief bei dem 24-Jährigen positiv. Zur weiteren Beweisführung wurde auf der Polizeiwache Hilden die ärztliche Entnahme von zwei Blutproben angeordnet und durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Polizeiwache entlassen. Die Konsequenzen für den 24-jährigen Hildener:

Aufgrund der Zeugenaussagen besteht derzeit der Verdacht der Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen gemäß §315 StGB. Der Mercedes Benz wurde somit zunächst als Tatmittel beschlagnahmt und gegen den Hildener ein Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, was ein weiteres Strafverfahren nach sich zieht. Auch das Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und der Verkehrsunfall wird strafrechtlich verfolgt werden.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem Fahrverhalten des hochmotorisierten Mercedes Benz zur Tatzeit an der genannten Unfallörtlichkeit tätigen? Können Angaben zum Fahrer als auch zum Beifahrer gemacht werden? Zeugen, die Hinweise zur Identität, dem Verbleib oder dem Aufenthalt des derzeit noch unbekannten Beifahrers geben können, oder sonstige sachdienliche Angaben tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

