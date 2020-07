Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Polizei stoppt flüchtigen Ladendieb in Großenkneten, OT Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn nahmen am Mittwoch, 29. Juli 2020, einen flüchtigen Ladendieb in der Wildeshauser Straße in Ahlhorn fest, der zuvor Tabakwaren aus einem dortigen Supermarkt entwendet hat.

Gegen 18:00 Uhr erhielten die Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn Kenntnis darüber, dass ein unbekannter Mann Tabakwaren aus einem Supermarkt an der Wildeshauser Straßen in Ahlhorn entwendet habe und geflohen sei.

Da sich die Beamten in unmittelbarer Nähe zum Tatort befanden, nahmen sie unverzüglich die Verfolgung des Mannes auf. Dieser flüchtete zu Fuß über die Parkplätze der Geschäfte und wurde mehrmals von einem Beamten aufgefordert, stehen zu bleiben.

Da er dieser Aufforderung keine Folge leistete, wurde der flüchtende Ladendieb letztendlich von den Beamten gestoppt. Da er sich weigerte, Angaben zu seiner Person zu machen, wurde er zur Feststellung der Identität zur Polizeidienststelle gebracht.

Dort stellte sich heraus, dass es sich um einen 36-Jährigen aus Ahlhorn handelt.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten die zuvor entwendeten Tabakwaren in seiner Kleidung. Da der 36-Jährige eine Atemalkoholkonzentration von rund 2,5 Promille aufwies, wurde er zum Schutze seiner Person vorsorglich in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

