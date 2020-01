Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Altenkirchen vom 19.01.2020 Altenkirchen -Gefährdung des Straßenverkehrs-

Altenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 15.01.2020, gegen 12:10 Uhr, entzog sich der Fahrer eines weißen Kastenwagens in der Ortslage Altenkirchen einer polizeilichen Kontrolle. Das Fahrzeug wurde mit hoher Geschwindigkeit über den Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße gefahren. Hierbei gefährdete der männliche Fahrer des Kastenwagens mindestens eine Person.

Die PI Altenkirchen erbittet Hinweise aus der Bevölkerung.

