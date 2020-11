POL-SO: Kreis Soest - Kommissariatsleiter geht in Ruhestand

Kreispolizeibehörde Soest

Nach 45 Jahren im Dienst der Polizei Nordrhein-Westfalen verabschiedete Landrätin Eva Irrgang jetzt den Leiter des Kriminalkommissariats 1, Michael Haupt, in den wohlverdienten Ruhestand. Haupt begann seine Ausbildung bei der Polizei 1975. Der erste Kriminalhauptkommissar durchlief mehrere Stationen in Unna, Soest und Dortmund bevor er ab 1997 endgültig in der Kreispolizeibehörde Soest blieb. Seit 2015 leitete er das zentrale Kommissariat 1 in Soest. Neben der Landrätin wünschten ihm Polizeidirektor Thomas Link, der Personalrat und seine Kollegen alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt. Kinder und Enkelkinder sowie sein Haus am Möhnesee werden ihn auch weiterhin auf Trab halten. (lü)

