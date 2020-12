Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Zwei Unfälle in zwanzig Minuten

GesekeGeseke (ots)

Am Montag, gegen 09:35 Uhr, ist auf der Haholdstraße ein 68-jähriger Radfahrer gestürzt. Der Geseker war in Richtung Gerberstraße unterwegs, als er bei eisglatter Fahrbahn zu Fall kam und sich leicht verletzte. Gegen 09:55 Uhr kam es an gleicher Stelle zu einem weiteren Unfall. Eine 77-jährige Autofahrerin war ebenfalls in Richtung Gerberstraße unterwegs. Verkehrsbedingt bremste der vor ihr fahrende 61-jährige Fahrer seinen Wagen ab. Die Gesekerin bremste ebenfalls, kam aber auf der eisglatten Fahrbahn ins Rutschen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der Salzkottener leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell