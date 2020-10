Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - BMW gestohlen und komplett zerlegt

Overath (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (08.10.) entwendeten unbekannte Täter zwischen 02:40 Uhr und 09:00 Uhr einen BMW auf der Hohkeppeler Straße in Overath-Heiligenhaus. Am Donnerstagabend alarmierte eine Zeugin gegen 18:00 Uhr die Polizei, nachdem sie einen Mann beobachtet hatte, der in einem Waldstück in Brodhausen im Stadtteil Immekeppel die Kennzeichen eines BMWs abmontierte. Bei dem Auto, das die Täter komplett zerlegt hatten, handelte es sich um den zuvor gestohlenen BMW.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205- 0.(ma)

