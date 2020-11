Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Vandalen auf Spielplatz zerstören Grillanlage - Polizei bittet um Hinweise!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Wochenende wurde die Grillstelle des Spielplatzes "Im Stück" im Maienweg in Wyhlen durch Unbekannte mutwillig demoliert. Die beiden dortigen Grillaufbauten wurden irreparabel zerstört, der Sachschaden liegt bei ca. 5000 Euro. Außerdem wurde dort ein Penny-Einkaufswagen nahezu komplett verbrannt. Dadurch wurde der gesamte Bereich erheblich verunreinigt. Die Tat dürfte am Samstag oder Sonntag, 21./22.11.2020, passiert sein. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 9890-0.

