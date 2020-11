Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlich berauschter Autofahrer beschädigt Leitplanke und flüchtet

FreiburgFreiburg (ots)

Ein mutmaßlich berauschter Autofahrer hat am Montagmittag, 23.11.2020, in Lörrach eine Leitplanke beschädigt und ist geflüchtet. Der 27-jährige hatte gegen 15:40 Uhr mit seinem BMW in der Wallbrunnstraße eine Leitplanke touchiert. Mit seinem schwer beschädigten Wagen fuhr der Mann nach Hause, wo er von einer Polizeistreife angetroffen werden konnte. Zeugen hatten zuvor der Polizei das Kennzeichen des flüchtigen BMW mitgeteilt. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogentest bestätigte diesen Verdacht, so dass eine Blutprobe erhoben wurde.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell