Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: Pkw beschädigt- Unfallverursacher gesucht!

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, den 23.11.2020, wurde ein Fahrzeug beschädigt, welches in dem Zeitraum von 07:10 Uhr- 11:30 Uhr entlang des Lonzaringes im Gewerbepark Lonza parkiert war. Der BMW wies Beschädigungen an der hinteren Beleuchtungseinrichtung auf der Beifahrerseite auf. Unfallursächlich könnte ein Streifvorgang mit einem Fahrzeug, möglicherweise einem Lkw, gewesen sein. Das gesuchte Fahrzeug dürfte blau sein. Um sachdienliche Hinweise bittet die Verkehrspolizei Waldshut- Tiengen (Tel. 07751 8963-0).

